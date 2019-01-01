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Оригинально: Белла Хадид снялась для календаря в одном обруче

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Модель позировала обнаженной, прикрываясь курточкой.

Оригинально: Белла Хадид снялась для календаря в одном обруче
Оригинально: Белла Хадид снялась для календаря в одном обруче
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась обнаженной для календаря. Снимок знаменитость добавила в Инстаграм. В кадре Белла стоит, слегка отставив бедро в сторону и прикрывшись джинсовой курточкой. Образ дополнила повязка-обруч на голове.

Мисс февраль, - подписала Белла.

Скриншот

Ранее мы писали, что пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой знаменитостью.

 

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Теги: Белла Хадид, ню, обнажение, модель
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Источник: IVONA bigmir)net

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