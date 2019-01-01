Оригинально: Белла Хадид снялась для календаря в одном обруче
Модель позировала обнаженной, прикрываясь курточкой.
Читай также: "Заслужила выставить эту фотку": Леся Никитюк позировала обнаженной в море
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась обнаженной для календаря. Снимок знаменитость добавила в Инстаграм. В кадре Белла стоит, слегка отставив бедро в сторону и прикрывшись джинсовой курточкой. Образ дополнила повязка-обруч на голове.
Мисс февраль, - подписала Белла.
Ранее мы писали, что пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой знаменитостью.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил