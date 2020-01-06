Очередной прокол: Потап показал новый пирсинг Каменской

Мексиканские рождественские каникулы очаровательной парочки преподнесли поклонникам свежую тему для разговоров.

Новоиспеченная пара украинского шоу-бизнеса проводит новогодние и рождественские каникулы в Мексике и, кажется, Потап решил еще больше приобщить свою избранницу к мировой культуре. Как еще объяснить появление нового пирсинга в носу певицы, если не любовью ее мужа к великолепной мексиканской художнице Фриде Кало? Уверены, если бы бунтарка жила в наше время, то она однозначно бы стала украшать свое тело не только татуировками, но и проколами.

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Накануне великого праздника Алексей Потапенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым, и выставил роскошное фото со своей любимой. Настя в жгучем мини оттенка хаки выглядит и горячо, и дерзко, и очень вызывающе. Подобное впечатление создается и благодаря новому пирсингу в носе Каменских - золотое кольцо выглядит на ней удивительно органично. И хотя заметить его было достаточно сложно, поклонникам все же удалось рассмотреть новый аксессуар исполнительницы.

К слову, нос певица проколола еще в начале своей музыкальной карьеры, но практически сразу начала появляться на сцене без сережки. Кажется, в жизни Насти Каменских начинается новый виток ее самоидентификации.

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