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Обнаженная в саду: Холли Берри удивила пикантным фото

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Актриса выставила снимок в необычном "голом" купальнике .

Обнаженная в саду: Холли Берри удивила пикантным фото
Обнаженная в саду: Холли Берри удивила пикантным фото
instagram.com/halleberry

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Американская суперзвезда 53-летняя Холли Берри продолжает сводить с ума подписчиков пикантными кадрами. Так, недавно, актриса добавила в Сеть снимок с обнаженной спиной, а теперь разместила в Инстаграм кадр в "голом" наряде. Холли прогулялась по саду в необычном купальнике, сплетенным из тонких ремешков, который нисколько не скрывает все изгибы тела суперзвезды. В описании Холли отметила, что у нее был тяжелый день, а прогулка по любимому саду в самом удобном наряде стала для нее релаксом.

Скриншот

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала фото в странном наряде. 

 

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Теги: Холли Берри, пикантное фото звезд, фото в белье
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Источник: IVONA bigmir)net

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