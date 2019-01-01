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Шкаф почистила: Кайли Дженнер поразила неожиданным нарядом

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Девушка заселфилась в костюме с прорезями и в разных кроссовках .

Шкаф почистила: Кайли Дженнер поразила неожиданным нарядом
Шкаф почистила: Кайли Дженнер поразила неожиданным нарядом
instagram.com/kyliejenner/

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Американская бизнесвумен, модель Кайли Дженнер, которая в 2019 стала самой молодой миллиардершей в мире, засветилась в необычном наряде. В Инстаграм девушка выставила фото в оранжевых лосинах и кроп-топе, декорированных круглыми отверстиями. Образ дополнили кроссовки разного цвета. В подписи модница отметила, что почистила шкаф.

Скриншот

За несколько часов в сети снимок набрал почти 5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер кардинально сменила имидж. 

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Теги: Кайли Дженнер, наряды звезд, семейство Кардашьян
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Источник: IVONA bigmir)net

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