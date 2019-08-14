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Горячая мамочка: 53-летняя Холли Берри добавила фото в мокрой майке

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Звезда весьма небанально напомнила о своем Дне рождения в Сети.

Горячая мамочка: 53-летняя Холли Берри добавила фото в мокрой майке
Горячая мамочка: 53-летняя Холли Берри добавила фото в мокрой майке
instagram.com/halleberry

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Голливудская звезда, 53-летняя Холли Берри весьма оригинально напомнила фанатам о своем Дне рождения. Вчера, 14 августа, Холли выставила в Инстаграм фото в мокрой белой майке. Откровенный наряд позволяет рассмотреть грудь актрисы и ее плоский животик. Волосы Холли ниспадают мягкими волнами - и полностью закрывают лицо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leveled up, Circa ‘66.

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

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Фолловеры в комментариях поздравили яркую красотку с Днем рождения, назвав ее “горячей мамочкой“, и пожелали оставаться сохранить еще надолго свою “магическую привлекательность“.

Супермодель Наоми Кэмпбелл, поздравляя Берри, назвала ее “прекрасной леди“.

Ранее мы писали, что бывшая жена Потапа забросала Сеть эффектными кадрами в купальнике.

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Теги: Холли Берри, День рождения, откровенное фото
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Источник: ivona.bigmir.net

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