53-летняя звезда очаровала Сеть откровенным снимком .

Огонь!: Холли Берри засветила тату во всю спину на пикантном фото instagram.com/halleberry

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Яркая голливудская звезда Холли Берри - одна из тех знаменитостей, которая день за днем доказывает - для красивой и ухоженной женщины возраста не существует. 53-летняя актриса ведет активный образ жизни, занимается спортом - и выглядит не просто хорошо, а по-настоящему молодо. И как тут не похвастаться отличным телом на красивом фото? Так, на новом снимке в Инстаграм Берри позирует топлес, отвернувшись к окну. Звезда смотрит на океан, у которого решила встретить новый 2020 год.

2020, бесспорно, выглядит прекрасно, - написала Берри.

За считанные часы снимок набрал около 200 тысяч лайков. В комментариях фолловеры похвалили соблазнительные формы звезды и ее крупную татуировку на всю спину - в виде ветки с листочками.

Скриншот

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