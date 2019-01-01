Телеведущий отправился кататься на лыжах в Куршавель .

Покатушки: Остапчук рассекретил, где проводит праздники instagram.com/vova_ostapchuk

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Пока большинство украинских знаменитостей загорают на океанских пляжах и постят снимки с коктейлями, телеведущий Владимир Остапчук на лыжах покоряет горные трассы во Франции. В Инстаграм ведущий выставил новые фото и Стриз, на которых засветился на известном французском курорте Куршавель. Судя по эмоциональным публикациям и здоровому румянцу на фото - Остапчук отлично проводит время, а экстрим ему только на пользу.

Скриншот

Скриншот

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