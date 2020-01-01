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"Заряжаемся прекрасным": Супруга Монатика засветилась на Мальдивах

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Ирина Монатик показала эффектный кадр с прогулки по побережью .

"Заряжаемся прекрасным": Супруга Монатика засветилась на Мальдивах
instagram.com/irinamonatik

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Жена украинского певца, танцора Дмитрия Монатика добавила подписчикам в ленту немного тепла и морского настроения. В Инстаграм Ирина Монатик выставила эффектное фото, сделанное на Мальдивских островах. В кадре Ирина прогуливается на фоне лазурно-голубой воды. Она одета в светлый сарафан и соломенную шляпу, а дополнили образ крупные серьги.  

Лучше начала 2020 сложно придумать. Заряжаемся прекрасным, впереди очень насыщенный год 🙏🏽❤️❤️, - написала Ирина.

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Кроме того, в Сториз супруга Монатика добавила фото мужа с сыновьями - по традиции не показывая их лиц, а также кадр с красивым пейзажем.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Монатики засветились на необычной вечеринке.

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Теги: ирина демичева, Дмитрий Монатик, Мальдивы
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Источник: IVONA bigmir)net

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