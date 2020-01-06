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Кто краше?: Тина Кароль и Леона Льюис надели одинаковые платья

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Две звезды надели платье от MUGLER и выглядят в нем великолепно .

Кто краше?: Тина Кароль и Леона Льюис надели одинаковые платья
Кто краше?: Тина Кароль и Леона Льюис надели одинаковые платья
instagram.com

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Украинская певица Тина Кароль и британская исполнительница Леона Льюис засветились в одинаковом наряде французского бренда. Фото в наряде от MUGLER в сиреневых тонах с корсетным верхом появились в Инстаграм обеих артисток. На схожесть нарядов двух звезд обратил внимание фан-клуб Кароль - и тут же сделал коллаж из нескольких снимков, уточнив, чей образ подписчикам нравится больше.

Скриншот

Скриншот

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Похоже, обе девушки выглядят в платье одинаково шикарно. К слову, если присмотреться, то сразу можно уловить у двух знаменитостей массу схожих черт - от светлого тона волос до любви к ярким помадам - потому нет ничего удивительного в таком совпадении вкусов на наряды.

Ранее мы писали, что образ Тины Кароль повторила британская звезда.

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Теги: Тина Кароль, наряды звезд, мода
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.01.2020, 17:45
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