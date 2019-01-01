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"Хватит худеть": Тина Кароль поразила фанов новыми фото

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Певица Тина Кароль напугала поклонников излишней худобой.
"Хватит худеть": Тина Кароль поразила фанов новыми фото
"Хватит худеть": Тина Кароль поразила фанов новыми фото
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль продолжает радовать поклонников стильными образами с концерта “Різдвяна історія з Тіною Кароль“.

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Так, на этот раз в Instagram артистки появилось несколько фотографий, где она позирует в длинном желтом платье с цветочным принтом от бренда Еrdem. Свой образ Тина дополнила длинными перчатками белого цвета.

Поклонникам Кароль понравился ее новый образ. Однако, многие пользователи Сети отметили, что Тина стала слишком худой.

“Тин, тебя скоро ветром уносить будет, прекращай худеть)“, “Тина, хватит худеть“, “Такая худая, ты когда-то отдыхаешь?“, “Как всегда)) совершенство и изящность“, “Тіна Кароль тут така вродлива, стильна,та модна, тут все підкреслює її витонченість та тонкий смак“, - пишут в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что Тина Кароль станет судьей нацотбора на “Евровидение 2020“.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivоna bigmir)net

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