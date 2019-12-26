Нацотбор на "Евровидение 2020": Стало известно имя второго судьи

Певица Тина Кароль вошла в состав жури национального отбора Украины на "Евровидение 2020".

Сегодня, 26 декабря, организаторы национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ телеканалы СТБ и UA: Суспільне объявили имя второго.

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Впервые членом жури нацотбора станет Народная артистка Украины, известная певица, ведущая и участница “Евровидения 2006“ Тина Кароль. Об этом сообщается на официальном сайте канала СТБ.

“Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса “Евровидение“, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а после – стать настоящей звездой в своей стране. “Евровидение“ – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой“, - прокомментировала исполнительница.

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Напомним, что имя первого судьи Нацотбора на “Евровидение 2020“ стало известно 12 декабря. В пятый раз членом жури станет Андрей Данилко. Полуфиналы шоу состоятся 8 и 15 февраля, а финал - 22 февраля.

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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