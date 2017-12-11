Бринанка Dua Lipa "срисовала узор" с украинской певицы Тины Кароль.

Знаменитое латексное платье Тины Кароль примеряла британская звезда instagram.com/tina_karol

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Британская певица Dua Lipa выложила в Инстаграм фото в латексном платье с глубоким декольте от японского дизайнера Atsuko Kudo. Платье – точная копия наряда украинской звезды Тины Кароль, в котором она появлялась на вручении наград M1 Music Awards-2017.

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В отличие от Кароль, британка предпочла не зеленый, а черный цвет латексного платья. Но, так же как и украинская певица, дополнила его эффектным украшением на шею.

Ранее мы писали, что Ани Лорак выложила “горячее“ фото в мини-шортах и блузке с глубоким декольте.