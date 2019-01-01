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"Вот это шпагат!": Лилия Ребрик поразила растяжкой

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Ведущая Лилия Ребрик вспомнила о спортивном прошлом.
"Вот это шпагат!": Лилия Ребрик поразила растяжкой
"Вот это шпагат!": Лилия Ребрик поразила растяжкой
instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская ведущая и актриса театра и кино Лилия Ребрик удивила подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда похвасталась идеальной физической формой.

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Знаменитость показала, что не зря в юности получила звание мастера спорта по художественной гимнастике. Так, на странице Лилии в Instagram появилось фото, где она в сером блестящем костюме и на каблуках продемонстрировала растяжку, подняв вверх одну ногу.

“Не завадило б трохи розім’ятися....😉 #гімнасткирулять #доситьїсти“, - подписала кадр Ребрик.

Скриншот

Поклонники 38-летней ведущей похвалили ее за прекрасную физическую форму. 

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“Лиля вы уже прям как Волочкова“, “Вот это шпагат! Так держать!“, “Ого!!! Оце так краса, що костюм, що розтяжка!!! Супер!!! Ліля, ви завжди така чарівна, красуня!!!“, “Красота....“, “Ого, яка Ви молодець“, “Крута)))“, “Дуже гарно, а розтяжка супер“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась фото со знаменитым братом.

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivоna bigmir)net

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