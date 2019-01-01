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Лилия Ребрик показала, какие подарки получили ее дети в День святого Николая

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Ведущая Лилия Ребрик разместила в соцсети праздничные снимки.
Лилия Ребрик показала, какие подарки получили ее дети в День святого Николая
Лилия Ребрик показала, какие подарки получили ее дети в День святого Николая
instagram.com/liliia.rebrik

Популярная украинская ведущая и актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась с подписчиками свежими семейными фото. Звезда показала, как проводит со своими дочерьми день святого Николая.

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На официальной странице артистки в Instagram появились фотографии, где она рисует с 7-летней Дианой и годовалой Полиной. В описании к снимкам звездная мама рассказала, что девочки получили на День святого Николая наборы для рисования. 

“Всіх зі святом! З Миколайчиком! Мама вдома! Миколайчика зустріла по дорозі))). Сказав передати моїм талановитим дітям чарівні олівці та фломастери))), знаючи їхній хист до малювання. Подарунки мають бути корисними, розумними, потрібними та яскравими! Не знаю як Ваші діти, а у нас- дико щасливі“, - поделилась Лилия.

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Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась фото со знаменитым братом.

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivоna bigmir)net

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