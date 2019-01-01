Лилия Ребрик похвасталась фото со знаменитым братом

Известная телеведущая опубликовала снимок с родственником.

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Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала снимок со своим братом. На странице в Инстаграм телезвезда запостила фото, на котором позирует вместе с участником группы “Авиатор“ Дмитрием Тодорюком.

Поздравляю моего брата и группу “Авиатор“ с премьерой, - написала Ребрик в посте.

Отметим, что накануне коллектив “Авиатор“ презентовали клип на песню “Коктейль“.

instagram.com/liliia.rebrik/

Примечательно, что творческий родственник ведущей также играет в театре и его можно увидеть в спектаклях. Подписчики артистки обнаружили сходство Лилии и Дмитрия, а также отметили, что вся семья теледивы отличается творческой жилкой.

Недавно Лилия Ребрик рассказала о детской мечте, которая стала реальностью.

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