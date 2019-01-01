Ведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий отмечают годовщину свадьбы.

"Как это было 8 лет назад": Лилия Ребрик показала свадебные фото instagram.com/liliia.rebrik

Сегодня, 23 декабря известная украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик и ее супруг, хореограф Андрей Дикий отмечают восьмую годовщину свадьбы.

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По случаю праздника артистка показала поклонникам архивные фотографии с торжественной церемонии. Снимками Лилия поделилась на своей странице в Instagram. На свадебных кадрах Ребрик запечатлена в белом платье до колен и в бежевых сапогах. А Дикий был одет в черный костюм и белую рубашку.

В описании к серии снимков Лилия рассказала, что она с Андреем планировали тихо расписаться. Но ее сестра Юлиана Тодорюк решила сделать сюрприз и собрала самых близких друзей, среди которых были журналисты.

“Як це було 8 років тому))). 23 грудня 2011 р. Ми з @andrii_dykyi хотіли тихенько собі розписатися - а вийшло - голосно , на всю країну. Моя сестра @yuliana_todoriuk вирішила зробити нам сюрприз і потай зібрала найближчих друзів у потрібний час в потрібному місці. А серед друзів - є і журналісти. А з ними були й камери і в результаті- гучне весілля з рушником, голубами, пелюстками троянд... А вже ввечері на гала-концерті “Танців“ вся країна побачила сюжет, а ми танцювали свій весільний вальс...“, - вспомнила Лилия Ребрик.

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Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась фото со знаменитым братом.

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