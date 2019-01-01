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Горячая Джиджи Хадид снялась топлес для календаря

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Модель поздравила подписчиков с новым годом и показала пикантные фото .

Горячая Джиджи Хадид снялась топлес для календаря
Горячая Джиджи Хадид снялась топлес для календаря
instagram.com/gigihadid

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Похоже, звездные сестрички-модели Хадид сговорились - и решили свести с ума поклонников, позируя топлес. Так, буквально на днях супермодель 23-летняя Белла Хадид засветилась на пляже в откровенной фотосессии без купальника, а чуть позже ее сестра-погодка показала пикантную фотосессию для календаря V-Magazine. В Инстаграм девушка добавила несколько фото, на которых позирует в облегающих джинсах топлес.

В подписи Джиджи поздравила подписчиков с праздниками:

СЧАСТЛИВОГО 2020 !!!!!!! Желаю всем вам года света, радости, вдохновения, приключений и крепкого здоровья! 💫 Это обложка календаря @vmagazine, - написала Джиджи.

 

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Беллу Хадид назвали самой красивой знаменитостью. 

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Теги: топлес, Белла Хадид, Джиджи Хадид
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Источник: IVONA bigmir)net

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