Модель поздравила подписчиков с новым годом и показала пикантные фото .

Горячая Джиджи Хадид снялась топлес для календаря instagram.com/gigihadid

Читай также: Памела Андерсон обнажилась в постельном кадре

Похоже, звездные сестрички-модели Хадид сговорились - и решили свести с ума поклонников, позируя топлес. Так, буквально на днях супермодель 23-летняя Белла Хадид засветилась на пляже в откровенной фотосессии без купальника, а чуть позже ее сестра-погодка показала пикантную фотосессию для календаря V-Magazine. В Инстаграм девушка добавила несколько фото, на которых позирует в облегающих джинсах топлес.

В подписи Джиджи поздравила подписчиков с праздниками:

СЧАСТЛИВОГО 2020 !!!!!!! Желаю всем вам года света, радости, вдохновения, приключений и крепкого здоровья! 💫 Это обложка календаря @vmagazine, - написала Джиджи.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Беллу Хадид назвали самой красивой знаменитостью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.