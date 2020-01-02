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Памела Андерсон обнажилась в постельном кадре

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52-летняя секс-бомба показала эффектные фото и видео.

Памела Андерсон обнажилась в постельном кадре
Памела Андерсон обнажилась в постельном кадре
instagram.com/pamelaanderson

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Актриса и модель 52-летняя Памела Андерсон, которая некогда была главной секс-бомбой американского шоубиза, порадовала поклонников новым откровенным образом.

В Инстаграм знаменитость опубликовала ролик, в котором она появляется в весьма соблазнительных нарядах, а в одном из моментов даже лежит обнаженная на постели.

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Стоит отметить, что озорная блондинка абсолютно не смущается из-за частого обсуждения в Сети - дескать, негоже в таком возрасте показывать прелести направо и налево. Пэм не беспокоят подобные мелочи - она любила демонстрировать пышные формы в ню, любит, и, похоже, всегда будет любить. 

Скриншот

К слову, фанаты Пэм торжествуют и всячески поощряют звезду делать больше пикантных снимков.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон разошлась с молодым бойфрендом. 

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Теги: Памела Андерсон, голое фото, обнаженное фото звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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