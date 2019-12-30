Девушка опубликовала откровенные снимки в купальнике и засветила грудь - без бюстгальтера .

Супермодель Белла Хадид выставила пикантные фото с пляжа instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снова подразнила поклонников пикантными снимками. В Инстаграм красотка добавила яркие кадры, на которых позирует в купальнике, снимая коротенькие джинсовые шорты.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Кроме того, Белла “добавила градус“ видео, на котором позирует в плавках и рубашке - без бюстгальтера. Девушка подняла руки, чтобы завязать волосы в хвост - двигаясь из стороны в сторону, Белла поочередно приоткрывает часть груди.

Ранее мы писали, что Беллу Хадид назвали самой красивой знаменитостью.

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