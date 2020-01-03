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Катя Осадчая впервые показала обоих сыновей на одном фото

Комментариев: 1
Ведущая "Світського життя" поделилась редким семейным кадром.
Катя Осадчая впервые показала обоих сыновей на одном фото
Катя Осадчая впервые показала обоих сыновей на одном фото
instagram.com/kosadcha

Известная ведущая канала 1+1, звезда программы “Світське життя“ Катя Осадчая поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Звезда показала первый кадр, где запечатлены ее двое сыновей.

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Так, в Instagram-Stories ведущая опубликовала снимок, где 17-летний Илья и 2-летний Иван играют с машинками. Старший сын Осадчей сидит возле столика на полу в красном рождественском свитере и черных штанах. А Иван в белой кофте в это время залезает на диван. Мальчики сняты со спины, поэтому их лиц не видно.

Два брати. Різница 14 років, а любов до машинок однакова“, - подписала кадр Катя.

Скриншот

Отметим, что отцом старшего сына Осадчей является бизнесмен и политик Олег Полищук, с которых ведущая состояла в браке в 2001-2004 годах. Отцом второго сына Кати стал ее нынешний муж, ведущий и актер Юрий Горбунов.

Напомним, ранее Осадчая показала домашний look после праздника.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.01.2020, 13:26
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гость
а что у дети особенные? не такие как у всех, что о них нужно писать в главных новостях. а есть прогноз кто из них выростет? депутат, певец, наркоман, алкоголик? а может они полнейшие бездари? кому нужна эта новость?
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