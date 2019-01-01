Маша Ефросинина показала фото 20-летней давности с Юрием Горбуновым

Смотри, как ведущие Маша Ефросинина и Юрий Горбунов выглядели 20-лет назад.

Украинская ведущая, актриса, дизайнер и блогер Маша Ефросинина поделилась с поклонниками архивным снимком со времен съемок в утреннем шоу Нового канала “Подъем“, которому в этом году исполняется 20 лет.

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В честь юбилея программы Маша опубликовала на своей cтранице в Instagram коллаж с двух фото с Юрием Горбуновым, который был ее соведущим. Первый кадр был сделан во время первых эфиров “Подъема“ в 1999 году. А второй кадр - на одном из мероприятий в 2019 году.

“Через несколько дней закончится 2019 год. И я поняла, что могу не успеть обозначить одну из исторических дат в моей телевизионной карьере! Ведь в этом году тому самому “Подъёму“, который вы вспоминаете мне до сих пор, исполнилось ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!!!“ , - сообщила Ефросинина.

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Ведущая вспомнила о пробах на шоу, а также рассказала, что “Подъем“ стал для нее “лучшей из существующих телевизионных школ“.

“Летом 1999 года нас с @gorbunovyuriy пригласили на пробы для утреннего шоу на никому не известном, только начавшем вещание канале со странным названием «Новый» и попросили что-то рассказать в камеру! И ровно в тот момент на всём канале выключился свет! Юра сказал: “Это знак! Валим отсюда! Это ж идиотами надо быть, чтобы просыпаться в 4.30 утра!“ Но нас не отпустили, и записали пробы в технической комнате, подключив камеры к аккумуляторам. Пять лет моей жизни в прямом эфире! Лучшая из существующих телевизионная школа! Абсолютное взросление, сложное испытание славой и любовь к телевидению в днк!, - вспомнила Маша.

Кроме того, звезда с юмором вспомнила о поклонниках, которые говорят, что выросли на этой передаче.

“Спасибо всем, кто до сих пор помнит! Однако умоляю, если вы дяденька з бородой и двумя детьми, и вам очень хочется подойти ко мне на улице и сказать: “Я рос на ваших передачах!“ - лучше сдержитесь. Перещеголять вас может только фраза: “Маша, моя бабушка - ваша фанатка!“.

Скриншот

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

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