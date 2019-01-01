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Катя Осадчая показала, где встретила Католическое Рождество

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Ведущая "Світського життя" похвасталась яркими снимками из Германии.
Катя Осадчая показала, где встретила Католическое Рождество
Катя Осадчая показала, где встретила Католическое Рождество
instagram.com/kosadcha

Звезда канала 1+1, ведущая программы “Світське життя“  Катя Осадчая поделилась с подписчиками фотографиями с небольшого путешествия. На этот раз знаменитость отправилась в столицу Германии - Берлин.

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Так, на своей странице в Instagram, а также в Instagram-Stories Осадчая разместила множество снимков и коротких видео с прогулки по городу. Катя посетила рождественскую ярмарку, Sony center, и посмотрела на Бранденбургские ворота.

Кроме того, Осадчая пообедала в ресторане Neni. И, судя по одному из снимков в Stories, компанию ведущей составил ее старший сын, 17-летний Илья.

“Неймовірну кількість разів була в Берліні, але завжди у справах. Вперше є час на прогулянки і екскурсії і про ярмарки різдвяні не забудемо. Поїхали)“, - написала Катя.

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Напомним, ранее Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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