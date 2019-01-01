Телеведущая сфотографировалась в свитере с рождественскими картинками .

Флешмоб в свитерах: Осадчая показала домашний look после праздника instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая, автор программы “Светская жизнь“ Екатерина Осадчая очаровала Сеть “домашним“ аутфитом. В Инстаграм Осадчая выставила фото в ярко-красном свитере с новогодними рисунками. Она позирует около ворот, украшенных новогодними игрушками. В описании Осадчая отметила, что “флешмоб“ праздничных снимков в свитерах запустили в Сети певец Дмитрий Монатик с супругой.

Заслуженные выходные. Наконец-то можно снять каблуки и платья 😇 @monatik_official @irinamonatik это рождественский свитеровий флэш моб вы устроили !!!! благодарим ♥ ️🌲, - написала Екатерина.

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К слову, 1-го января Екатерина Осадчая показала подписчикам свой новогодний аутфит, написав, что они с семьей праздновали до 3-х ночи.

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