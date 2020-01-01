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Настя Каменских украсила обложку известного журнала

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Настя Каменских стала главной героиней нового выпуска журнала "Добрые советы".
Настя Каменских украсила обложку известного журнала
Настя Каменских украсила обложку известного журнала
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) приняла участие в фотосессии для нового номера журнала “Добрые советы“. Об этом рассказала сама артистка на официальной странице в Instagram.

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Звезда показала свою первую обложку 2020 года. На фотографии Настя позирует в блестящем серебристом наряде с оголенными плечами и эффектным декольте. Свой образ она дополнила макияжем в пастельных тонах и длинными золотыми серьгами.

“В Новый год с новым интервью! Поговорили, каким классным был 2019, и поставили новые цели на 2020! Ну что, вперед!“, - подписала публикацию певица.

Скриншот

Ранее Каменских очаровала Сеть ярким нарядом и необычной прической.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivоna bigmir)net

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