Настя Каменских украсила обложку известного журнала

Настя Каменских стала главной героиней нового выпуска журнала "Добрые советы".

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) приняла участие в фотосессии для нового номера журнала “Добрые советы“. Об этом рассказала сама артистка на официальной странице в Instagram.

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Звезда показала свою первую обложку 2020 года. На фотографии Настя позирует в блестящем серебристом наряде с оголенными плечами и эффектным декольте. Свой образ она дополнила макияжем в пастельных тонах и длинными золотыми серьгами.

“В Новый год с новым интервью! Поговорили, каким классным был 2019, и поставили новые цели на 2020! Ну что, вперед!“, - подписала публикацию певица.

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Ранее Каменских очаровала Сеть ярким нарядом и необычной прической.

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