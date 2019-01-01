Артистка появилась на шоу Х-Фактор в прозрачном наряде с выпрямленными волосами.

Бомба: Каменских очаровала Сеть ярким нарядом и необычной прической instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая недавно выставила обнаженное фото, очаровала Сеть смелым и ярким нарядом на шоу X-Фактор, в котором участвует как член жюри. В прямом Каменских она появилась в черном боди, поверх которого надела кружевной “чехол“, расшитый камнями. Прическа Насти также выглядела ярко и необычно - кудрявые волосы артистки выпрями и подняли в высокий пышный хвост.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Подписчики артистки пришли в восторг от образа - и оставили множество комментариев, в которых назвали наряд Каменских “невероятным“, “бомбическим“ и “мега сексуальным“.

Ранее мы писали, что Настя Каменских сделала селфи в одном белье.

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