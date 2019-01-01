Настя Ивлеева показала новогодние фото с рэпером Элджеем .

Вот это стиль!: Ведущая "Орла и решки" в новом образе выставила фото с мужем instagram.com/_agentgirl_

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Одна из самых популярных ведущих проекта “Орел и решка“ 28-летняя Настя Ивлеева показала новогодние фото с мужем - российским рэпером Элджеем. Снимки у новогодней елки ведущая добавила в Инстаграм. С тех пор, как Настя покрасила волосы в цикламеновый цвет - она с мужем стали особенно яркой парочкой. Так, Элджей позирует с фиолетовыми волосами, украшением на шее и необычных солнечных очках. Настя добавила к своему необычному образу крупные серьги и украшения над глазом - она появляется в кадре с бокалом шампанского. В описании девушка отметила, что замужество стало главным ее итогом 2019.

Итоги подводить не буду! Вы лучше меня всё знаете! Но кое-что выделить все таки хочу! В этом году меня взяли в жёны😂👰🏼Человечка, который не умеет готовить,не разбирается в хозяйстве и все время в командировках!🤦🏼‍♀️ Чудо, не иначе! @sayonaraboy ты самый лучший муж и друг на всем белом свете! ❤️ И потому, на этой волне, я всем желаю ЛЮБВИ! ЛЮБВИ к СЕБЕ (с неё кстати все и начинается), к окружающим, близким, планете! ЛЮБВИ к жизни! С НОВЫМ ГОДОМ!!!🎄🥂🍾🥰 Ваша, Ивлиентэз! - написала ведущая.

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Подписчики отметили, что ребята очень друг другу подходят и назвали их “розово-фиолетовыми“.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева подтвердила брак с Элджеем.

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