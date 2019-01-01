Настя Ивлеева впервые раскрыла подробности свадьбы с Элджеем

Ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева рассказала, как прошла ее свадьба с рэпером Элджеем в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Ведущая программы “Орел и решка“ и блогер Настя Ивлеева раскрыла подробности своей личной жизни. В частности, звезда рассказала, как прошла ее свадьба с российским рэпером Элджеем.

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Подробностями торжественной церемонии звезда поделилась в эфире программы “Вечерний Ургант“. Выпуск с участием Ивлеевой вышел во вторник, 1 октября.

Так, во время шоу Настя рассказала, что предложение от возлюбленного она получила на свое день рождения 8 марта. Артистка призналась, что это стало для нее неожиданностью так, как она никогда не задумывалась всерьез о браке.

“Он сделал предложение на мой день рождения, не ожидала. Я человек, который в последнюю очередь думает о замужестве, я - “работолюб“, и для меня это было неожиданно“.

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Кроме того, блогер рассекретила подробности самой церемонии бракосочетания. По словам Ивлеевой, она и ее жених пришли в ЗАКС в повседневных нарядах, а их первый свадебный танец длился 30 секунд возле машины.

“Не было ни большой, ни маленькой свадьбы, было все очень скромненько. Платья у меня не было, были спортивные штаны с толстовкой и кроссовками. Это было не банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле, никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже в принципе сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, выпили вина, легли спать. Ну я еще пару чипсин съела“.

Также Настя Ивлеева заявила, что не планирует заводит детей, пока не будет отснят третий сезон Agent Show.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева и Андрей Бедняков будут ведущими нового сезона шоу “Орел и Решка“.

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