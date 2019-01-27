Видеоблогера Настю Ивлееву не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года .

Бывшую ведущую "Орел и Решка" не пустили в Украину .instagram.com/_agentgirl

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Российскую видеоблогера, экс-ведущую тревел-шоу “Орел и решка“ Настю Ивлееву не пустили в Украину. Девушку “развернули“ пограничники сегодня, 5 февраля, когда она прилетела в Киев рейсом из Минска. Причиной стало посещение Ивлеевой оккупированного полуострова Крым.

Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году. С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала туда с территории РФ авиационным транспортом, - заявили в погранслужбе.



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Анастасии Ивлеевой запретили въезд в Украину на три года.

В ноябре 2018-го, Ивлеева посещала столицу Украины вместе со своим парнем, рэпером Элджеем.

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