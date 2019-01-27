Бывшую ведущую "Орел и решка" не пустили в Украину
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Российскую видеоблогера, экс-ведущую тревел-шоу “Орел и решка“ Настю Ивлееву не пустили в Украину. Девушку “развернули“ пограничники сегодня, 5 февраля, когда она прилетела в Киев рейсом из Минска. Причиной стало посещение Ивлеевой оккупированного полуострова Крым.
Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году. С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала туда с территории РФ авиационным транспортом, - заявили в погранслужбе.
Я ржу😂😂😂😂 Что хочется сказать...Когда я пришла на Решку , мне было стремно и боязно от того, что я не знаю Инглиш! Ну не отказываться же из-за этого от работы мечты! Я решила-выучу! И знаете что, я его так и не выучила😂 Но смелость, уверенность в себе и дурачества спасали меня в любой разговорной ситуации! Но, учить язык надо! Обязательно! Я с 28 пойду, представляете?! Буду три раза в неделю наяривать гранит науки! Язык я выучу, уверена, а вот шарм потеряю😭 Потому что уровень Английского «Настя Ивлеева» работает только при незнании этого самого английского!😂🤦🏼♀️🔥 Чёт подери, прекрасное было время! Спасибо за такие видео шедевры❤️ Я кстати, очень счастлива тому факту , что людей, которые смеялись, влюблялись и обождали этот мой «недостаток», гораздо больше, чем тех , кто писал «стыдоба, без английского как не стыдно... и бла бла»! 😘 Умейте превращать недостатки в достоинства! И умейте смеяться над собой! ❤️ Эх, вот будет другая девчонка с акцентом наяривать языки и вся такая правильная и песни не любит , и как заскучаете ведь 😂❤️ Короче, люблю вас ! Ваша Настюшка-Опасность и ещё сотня друхих личностей, живущих в ней❤️
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Анастасии Ивлеевой запретили въезд в Украину на три года.
В ноябре 2018-го, Ивлеева посещала столицу Украины вместе со своим парнем, рэпером Элджеем.
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