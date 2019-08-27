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"Мы их вернули": В "Орел и решка" снова появятся двое топовых ведущих

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В новом сезоне зрители увидят Настю Ивлееву и Андрея Беднякова .

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В "Орел и решка" вернутся двое топовых ведущих
instagram.com/orelireshka_official

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В тревел-шоу “Орел и решка“ снова примут участие топовые ведущие - Настя Ивлеева и Андрей Бедняков. Об этом написали на официальной странице проекта в Инстаграм, добавив тизер с обоими звездами. В начале ролика на экране всплывают комментарии зрителей - с просьбой вернуть популярных ведущих шоу, которые участвовали в предыдущих сезонах. 

НОВЫЙ СЕЗОН! Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков.

Мы их #ВЕРНУЛИ

⚡️ Настя “Опасность” Ивлеева
🔥 Андрей “Бородач” Бедняков
Новый сезон “Орёл и Решка”.

А даты - попозже 😎, - написали в Инстаграм.

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Подписчики прокомментировали публикацию, отметив, что это отличная новость. Многие попросили вернуть в проект еще Лесю Никитюк и Антона Птушкина.

  • Ураааааа!!!!!! Осталось только Птушкина вернуть,и будем счасливы😉
  • Потом Лесю и Пптушкина пожалуйста🌚😂
  • Это шутка или я в раю?
  • Лесю с региной бы еще ну хоть на один раз бы!!!
  • Урааааа🙋‍♀️я снова начну смотреть “Орел и Решка“
  • Да ладно!!! Это бомба будет
  • правда?😱 только что понастольгировала и зашла написать "ВЕРНИТЕ НАСТЮ" как этоооо👏🏼👏🏼👏🏼 хотя стёбы Насти и Птушкина конечно супер,но хоть так и на том спасибо👍🏼, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк сделала фигуру, как у Ким Кардашьян. 
 

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Теги: Орел и Решка, Настя Ивлеева, Андрей Бедняков, ведущие
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Источник: ivona.bigmir.net

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