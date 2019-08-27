"Мы их вернули": В "Орел и решка" снова появятся двое топовых ведущих

В новом сезоне зрители увидят Настю Ивлееву и Андрея Беднякова .

В "Орел и решка" вернутся двое топовых ведущих instagram.com/orelireshka_official

Читай также: Александр Прохоров и Анна Ризатдинова стали лидерами первого эфира “Танці з зірками“

В тревел-шоу “Орел и решка“ снова примут участие топовые ведущие - Настя Ивлеева и Андрей Бедняков. Об этом написали на официальной странице проекта в Инстаграм, добавив тизер с обоими звездами. В начале ролика на экране всплывают комментарии зрителей - с просьбой вернуть популярных ведущих шоу, которые участвовали в предыдущих сезонах.

НОВЫЙ СЕЗОН! Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков.



Мы их #ВЕРНУЛИ

⠀

⚡️ Настя “Опасность” Ивлеева

🔥 Андрей “Бородач” Бедняков

Новый сезон “Орёл и Решка”.

⠀

А даты - попозже 😎, - написали в Инстаграм.

Читай также: "Наречена для тата": знакомимся с участницами 2 сезона реалити

Подписчики прокомментировали публикацию, отметив, что это отличная новость. Многие попросили вернуть в проект еще Лесю Никитюк и Антона Птушкина.

Ураааааа!!!!!! Осталось только Птушкина вернуть,и будем счасливы😉

Потом Лесю и Пптушкина пожалуйста🌚😂

Это шутка или я в раю?

Лесю с региной бы еще ну хоть на один раз бы!!!

Урааааа🙋‍♀️я снова начну смотреть “Орел и Решка“

Да ладно!!! Это бомба будет

правда?😱 только что понастольгировала и зашла написать "ВЕРНИТЕ НАСТЮ" как этоооо👏🏼👏🏼👏🏼 хотя стёбы Насти и Птушкина конечно супер,но хоть так и на том спасибо👍🏼, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк сделала фигуру, как у Ким Кардашьян.

