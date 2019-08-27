"Мы их вернули": В "Орел и решка" снова появятся двое топовых ведущих
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В тревел-шоу “Орел и решка“ снова примут участие топовые ведущие - Настя Ивлеева и Андрей Бедняков. Об этом написали на официальной странице проекта в Инстаграм, добавив тизер с обоими звездами. В начале ролика на экране всплывают комментарии зрителей - с просьбой вернуть популярных ведущих шоу, которые участвовали в предыдущих сезонах.
НОВЫЙ СЕЗОН! Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков.
Мы их #ВЕРНУЛИ
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⚡️ Настя “Опасность” Ивлеева
🔥 Андрей “Бородач” Бедняков
Новый сезон “Орёл и Решка”.
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А даты - попозже 😎, - написали в Инстаграм.
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Подписчики прокомментировали публикацию, отметив, что это отличная новость. Многие попросили вернуть в проект еще Лесю Никитюк и Антона Птушкина.
- Ураааааа!!!!!! Осталось только Птушкина вернуть,и будем счасливы😉
- Потом Лесю и Пптушкина пожалуйста🌚😂
- Это шутка или я в раю?
- Лесю с региной бы еще ну хоть на один раз бы!!!
- Урааааа🙋♀️я снова начну смотреть “Орел и Решка“
- Да ладно!!! Это бомба будет
- правда?😱 только что понастольгировала и зашла написать "ВЕРНИТЕ НАСТЮ" как этоооо👏🏼👏🏼👏🏼 хотя стёбы Насти и Птушкина конечно супер,но хоть так и на том спасибо👍🏼, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк сделала фигуру, как у Ким Кардашьян.
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