"Сделала попу как у Ким": Леся Никитюк показала новое фото в купальнике

Ведущая Леся Никитюк отфотошопила свою фотографию в бикини.

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в турецком городе Бодрум, в очередной раз предложила фанам оценить свое чувство юмора.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала забавный коллаж с двух фотографий. На первом фото Никитюк позирует возле бассейна в черном купальнике со цветочным принтом. Свой пляжный образ она дополнила темными очками и соломенной шляпой.

А второй снимок был создан с помощью фотошопа. Ведущая сделала себе тонкую талию и увеличила ягодицы. А в подписи к веселому фото Никитюк спросила у подписчиков совета, с какой фигурой ей лучше идти на пляж.

“Нарешті відпочинок!!! З якою фігурою йти на пляж?“, - поинтересовалась телезвезда.

Подписчикам понравилась новая публикация Леси. Они оставили множество отзывов под фото.

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“Аххааааа. Леся Кардашьян“, “Иди без фигуры. Отдохни“, “Попа как у Ким“, “Ох, Лесюня, Ох, красуня. Своя фігура супер!!! Не відняти, не додати“, “Так вон оно как попы делаются)))))“, “Чувство юмора как всегда на высоте“, “Мне нравится первая) слева) красивая) та что справа немного перебор )))) красота в уникальности! Ещё не один фотошоп не смог в своей креативности победить Бога!“, “Будь собой, ок? Я бы на тебе женился, если б ты вышла за меня. Одесса шутит и смеётся, но всё равно я тебя люблю“, “Оце насмішила! Звісно бери свою“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Новый канал осуществил мечту Леси Никитюк.