"Наречена для тата": знакомимся с участницами 2 сезона реалити

Сегодня, 27 августа состоится премьера 2 сезона шоу "Наречена для тата".

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Уже сегодня, 27 августа в 19:00, на СТБ стартует второй сезон романтического реалити “Наречена для тата“, в котором пять отцов-одиночек будут искать любовь. Как и в первом сезоне, пары подберут опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. Герои проведут практически месяц под одной крышей, будут делить быт, ходить на свидания, находить общий язык друг с другом и детьми, чтобы по истечении срока принять судьбоносное решение – оставаться вместе или нет. Ранее мы знакомили вас с тремя отцами-одиночками нового сезона, а теперь предлагаем узнать больше о их потенциальных невестах, героинях реалити.

Вита Гончаренко

31 год, живет в Сумах, работает в индустрии красоты.

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Личная история: Первые отношения Виты начались, когда ей было 16, и продлились пять лет, пока она не узнала, что любимый параллельно встречается с другими девушками. Для Виты эта новость стала большой травмой. Следующие серьезные отношения снова обернулись неудачей – молодой человек пристрастился к азартным играм и выносил из дома в ломбард вещи. Вита его бросила. Последние отношения снова обернулись предательством.

Девушка говорит, что разучилась доверять. Она бы хотела познакомиться с порядочным молодым человеком, который заведомо нацелен на семейные отношения.

Что ценит в мужчинах: Мужчина должен быть верным, спокойным, работящим, уметь делать маленькие сюрпризы, полюбить сначала ее душу, а не тело. Для Виты неприемлемо употребление алкоголя и азартные игры. Не любит затворников и зануд.

На проекте “Наречена для тата“ Вита будет пробовать строить отношения с 42-летним Григорием Липовецким.

Вита Гончаренко пресс-служба

Марина Дмитриева

25 лет, живет в Киеве, работает преподавателем в студии актёрского мастерство, а также администратором в тату-салоне.

Личная история: Марина никогда не была спокойным ребенком. Родители редко хвалили девочку и проявляли к ней нежность, из-за чего она часто копалась в себе. Мама с папой между собой постоянно ругались и дрались. Марина считает счастливым тот день, когда родители развелись. У Марины сложилось мнение, что агрессор – это мужчина.

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Первые серьезные отношения у Марины начались, когда она училась в 11 классе. После того, как девушка поступила в Киев, она столкнулась с ревностью со стороны молодого человека, который доводил ее до слез. Марина разорвала отношения, потому что поняла: больше не может так жить. Последние отношения были с парнем, на 4 года младше нее. Ему на тот момент было всего 18 лет, но, по словам Марины, вел он себя довольно взросло. Со временем девушка начала замечать, что он не хочет проводить с ней время. Марина утверждает: она отдавала всю женскую любовь, готовила, убирала, хотела проводить вместе время, чего не скажешь о парне.

Что ценит в мужчинах: мужественность, доброту, ответственность. Марина мечтает о честных и искренних отношениях. Чтобы мужчины воспринимали ее такой, какая есть.

На проекте “Наречена для тата“ Марина будет пробовать строить отношения с 30-летним Александром Кострицыным.

Марина Дмитриева пресс-служба

Юлия Кириленко

23 года, живет в Киеве, работает переводчиком, пишет музыку и песни.

Личная история: Юлия – папина дочка. Отец дле неё, как уверяет сама девушка, лучший друг. Связь между ним и дочерью настолько сильная, что когда Юлия поступила в киевский университет, отец бросил работу в родном городе и переехал вслед за ней, чтобы помочь адаптироваться и быть всегда рядом. Также папа помогает девушке оценивать парней.

“Если папа скажет, что это не твой человек, то я тут же с ним расстанусь“, – говорит Юля.

У девушки есть мечта – стать известной певицей, которая будет собирать стадионы поклонников своего творчества. Юлия уже записала несколько авторских песен, на которые мечтает снять клип.

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Серьезных отношений у девушки не было, так как встречались только несерьёзные мужчины и парни, которые не смогли растопить ее сердце.

На проект “Наречена для тата“ Юлия пришла, так как считает, что мужчина с ребёнком уже взрослый, мудрый, сильный духом человек, за спиной которого она будет в безопасности.

Что ценит в мужчинах: обеспеченность, любовь к спорту. Не переносит злоупотребление алкоголем и курение.

На проекте “Наречена для тата“ Юлия будет пробовать строить отношения с 33-летним Алексеем Периным.

Юлия Кириленко пресс-служба

Смотрите, каким будет знакомство героев, уже в первом выпуске проекта “Наречена для тата“ сегодня в 19:00 на СТБ!

О первых трех главных героях второго сезона проекта “Наречена для тата“ можно узнать здесь.