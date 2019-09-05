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Настя Ивлеева подтвердила свадьбу с Элджеем

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Звезда шоу “Орел и решка“ Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей узаконили свои отношения.
Настя Ивлеева подтвердила свадьбу с Элджеем
Настя Ивлеева подтвердила свадьбу с Элджеем
instagram.com/nastyaivleeva

Известная телеведущая, звезда программы “Орел и решка“ и блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея. О том когда и где состоялась церемония бракосочетания, пара пока что не сообщает.

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Так, сегодня, 5 сентября, 28-летняя Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала снимок, которым подтвердила, что она и 25-летний Элджей сыграли свадьбу.

Звезда разместила в аккаунте черно-белый кадр, где ее возлюбленный позирует на борту яхты. Судя по указанной геолокации молодожены отправились на отдых в в Катанию, Италия.

“Муж“, - лаконично подписала кадр Анастасия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

муж🖤

Допис, поширений АНАСТАСИЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева и Андрей Бедняков будут ведущими нового сезона шоу “Орел и Решка“.

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Теги: Анастасия Ивлеева, Элджей
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Источник: Ivonа bigmir)net

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