Настя Ивлеева подтвердила свадьбу с Элджеем
Звезда шоу “Орел и решка“ Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей узаконили свои отношения.
Известная телеведущая, звезда программы “Орел и решка“ и блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея. О том когда и где состоялась церемония бракосочетания, пара пока что не сообщает.
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Так, сегодня, 5 сентября, 28-летняя Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала снимок, которым подтвердила, что она и 25-летний Элджей сыграли свадьбу.
Звезда разместила в аккаунте черно-белый кадр, где ее возлюбленный позирует на борту яхты. Судя по указанной геолокации молодожены отправились на отдых в в Катанию, Италия.
“Муж“, - лаконично подписала кадр Анастасия.
Ранее стало известно, что Настя Ивлеева и Андрей Бедняков будут ведущими нового сезона шоу “Орел и Решка“.
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