Анастасия Заворотнюк поздравила фанов с Новым годом в соцсети

Впервые за долгое время на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая публикация.

Накануне Нового 2020 года на официальной странице российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, появилась новая публикация.

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Звезда “Моей прекрасной няни“ через своих родных поздравила поклонников с новогодними праздниками. В сообщении отмечается, что актриса передает всем привет и благодарит за поддержку.

Пост сопроводили теплым семейным фото, где Анастасия позирует со своем мужем, фигуристом Петром Чернышевым и маленькой дочерью Милой.

“Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!“, - говорится в публикации.

Скриншот

Ранее сообщалось, что врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год.

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