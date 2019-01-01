Слава Соломка рассказал о своем страхе селфи

Ведущий Слава Соломка сделал откровенное признание за кулисами шоу "Шалена зірка".

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Ведущий Слава Соломка старается никогда не слушать музыку в наушниках на улице и побаивается делать селфи с поклонниками. Причину ведущий рассказал за кулисами музыкального шоу Нового канала “Шалена зірка“.

– Когда слушаешь в наушниках, ты будто отключен от всего мира, а я люблю всегда быть здесь и сейчас, – признается Соломка. – По улице привык ходить с рюкзаком, а когда ты с “бананами“ в ушах, то можно и не услышать, как у тебя втихаря что-то вытаскивают. Я точно так же переживаю, когда делаю селфи. Всегда в таких случаях оборачиваюсь. Ведь пока делаю фото, могут незаметно залезть в сумку или карман.

Слава также рассказал, что предпочитает слушать любимую музыку через колонки.

– Дома у меня хорошие колонки, я подключаю телефон и слушаю, – говорит Слава. – Иногда включаю достаточно громко, но, на удивление, ни разу никто не приходил скандалить. Я даже иногда думаю: «Почему они не скандалят? Я бы уже пришел!».

К слову, Слава Соломка побывал на сцене шоу “Шалена зірка“ дважды: в первый раз в качестве участника, а во второй – в группе поддержки у Славы Каминской.

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В том выпуске, где Соломка был участником, в финальном номере он перевоплотился в Майли Сайрус. Но слушать, как признался ведущий, он предпочитает композиции Мадонны.

Слава Соломка в образе Майли Сайрус Пресс-служба

Ранее Соломка рассказал о первом сексе в своей жизни.

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