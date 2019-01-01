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Вячеслав Соломка рассказал о первом сексе в своей жизни

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Актер рассказал, как и когда лишился девственности .

Вячеслав Соломка рассказал о первом сексе в своей жизни
Вячеслав Соломка рассказал о первом сексе в своей жизни
Пресс-служба

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Известный украинский актер и телеведущий Вячеслав Соломка поделился пикантными подробностями своей личной жизни. Во время интервью с Иванной Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ НЛО TV, он достаточно откровенно ответил на вопрос ведущей о первом сексе.

Мій перший секс стався на першому курсі театрального університету. Скажу інтимну подробицю – мій перший секс відбувся в рубці звукорежисеру одного з театрів. Таким чином і професійне, і інтимне життя в мене пов’язане з театром, – ответил Вячеслав.

Пресс-служба

По словам актера, эти отношения не были длительными, но запомнились ему на всю жизнь

Я скажу більше, ми познайомилися з тою дівчиною в той же день. Але стосунки в нас з нею потім були несерйозні та недовготривалі, - прокомментировал Вячеслав Соломка.

Ранее мы писали, что Лолита Милявская рассказала о первом сексе.

 

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Теги: Вячеслав Соломка, секс, актеры
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Источник: IVONA bigmir)net

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