Актер рассказал, как и когда лишился девственности .

Вячеслав Соломка рассказал о первом сексе в своей жизни Пресс-служба

Читай также: Вячеслав Соломка: “Пока я не хочу свадьбы вообще“

Известный украинский актер и телеведущий Вячеслав Соломка поделился пикантными подробностями своей личной жизни. Во время интервью с Иванной Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ НЛО TV, он достаточно откровенно ответил на вопрос ведущей о первом сексе.

Мій перший секс стався на першому курсі театрального університету. Скажу інтимну подробицю – мій перший секс відбувся в рубці звукорежисеру одного з театрів. Таким чином і професійне, і інтимне життя в мене пов’язане з театром, – ответил Вячеслав.

Пресс-служба

По словам актера, эти отношения не были длительными, но запомнились ему на всю жизнь

Я скажу більше, ми познайомилися з тою дівчиною в той же день. Але стосунки в нас з нею потім були несерйозні та недовготривалі, - прокомментировал Вячеслав Соломка.

Ранее мы писали, что Лолита Милявская рассказала о первом сексе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.