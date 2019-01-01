"Всю жизнь была Снегурочкой": Лилия Ребрик показала архивные фото

Ведущая Лилия Ребрик поделилась снимками с утренников в детском саду, школе, институте и театре.

Известная украинская ведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик очаровала подписчиков архивными фотографиями. Звезда обнародовала в Сети снимки с новогодних утренников.

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Так, на официальной странице Ребрик в Instagram появилась подборка кадров, где Лилия позирует в костюме Снегурочки. В описании к публикации артистка призналась, что ей всегда доставалась эта роль. Она была Снегурочкой не только на утренниках в детском саду и школе, но еще и в институте и во время работы в театре.

“Трохи новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, в школі, в інституті і навіть коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (палац Україна, Український дім). Гортайте фото- там Снігурка від садочку до палацу Україна. Може скажете: “О Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?!“, - поделилась воспоминаниями актриса.

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Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась фото со знаменитым братом.

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