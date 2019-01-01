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Тина Кунаки похвасталась фигурой спустя 8 месяцев после родов

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Молодая жена Венсана Касселя поделилась пикантным фото в купальнике.
Тина Кунаки похвасталась фигурой спустя 8 месяцев после родов
Тина Кунаки похвасталась фигурой спустя 8 месяцев после родов
instagram.com/tinakunakey

Известная модель и супруга французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала, как выглядит спустя 8 месяцев после родов. В апреле 21-летняя знаменитость родила дочь Амазони.

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На своей странице в Instagram Тина опубликовала несколько снимков с отдыха. На свежих кадрах звезда позирует в купальнике на пляже Арпоадор, что находится в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).

На первом фото Кунаки позирует в белом бикини спиной к камере, демонстрируя подтянутые ягодицы. Еще на одном фото девушка запечатлена на побережье в сером купальнике.

Скриншот

Скриншот

Ранее Тина Кунаки показала новые фотографии со свадьбы с Венсаном Касселем.

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Теги: Венсан Кассель, Тина Кунаки
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Источник: Ivоna bigmir)net

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