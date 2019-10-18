Тина Кунаки снялась в эротической фотосессии

Это первая работа модели после родов.

Тина Кунаки, которая засветилась в кружевном белье на улицах Парижа, впервые после родов снялась в эротической фотосессии. Напомним, что Тина этой весной впервые стала мамой - у нее родилась девочка, которую назвали в честь Амазонии.

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22-летняя жена французского актера Венсана Касселя опубликовала кадры из соблазнительной фотосессии в своем Instagram. На снимках модель позировала в черном белье и колготках. Автором съемки стал фотограф Виктор Сантьяго.

Отметим, что молодая мама выглядит потрясающе!

А недавно Венсан Кассель трогательно поздравил с 15-летием дочку от брака с Моникой Беллуччи.

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