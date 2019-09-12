Французский актер Венсан Кассель поздравил в Instagram старшую дочь Деву с днем рождения.

Венсан Кассель трогательно поздравил с 15-летием дочку от брака с Беллуччи Getty Images

Известный французкий актер Венсан Кассель поделился с подписчиками на своей странице в Instagram редким кадром своей старшей дочери Девы от брака с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

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Фото было опубликовано по случаю дня рождения девочки. В четверг, 12 сентября, ей исполнилось 15 лет. На снимке Дева сидит на кровати в синей рубашке и удивленно смотрит в книгу.

К фотографии дочери Венсан добавил трогательное поздравление. Актер признался, что любит Деву больше всего на свете и рассекретил ее клички.

“Моя любовь, моя сладость, мой величие, моя литовка, моя римлянка, моя парижанка, моя дочь, моя Девинья. С днем ​​рождения моя обожаемая любовь. Я люблю тебя больше всего на свете“, - написал Кассель.

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Отметим, что Венсан был женат на Монике Белуччи в 1999-2013 годах. Кроме Девы, бывшие супруги имеют еще одну дочь, 9-летнюю Леони. С 24 августа 2018 года французский актер женат на модели Тине Кунаки. У супругов есть дочь 5-месячная дочь Амазони.

Напомним, ранее Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на Венецианском кинофестивале.