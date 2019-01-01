52-летний актер и 22-летняя модель отметили первую годовщину со дня свадьбы.

Тина Кунаки показала новые фотографии со свадьбы с Венсаном Касселем instagram.com/tinakunakey

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Тина Кунаки и Венсан Кассель сегодня отметили первую годовщину со дня свадьбы. В своих insta-сторис Тина опубликовала несколько кадров с дня свадьбы, прежде не публиковавшиеся в сети.

instagram.com/tinakunakey

По снимкам видно, что в день праздника пара светилась от счастья.

instagram.com/tinakunakey

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Венсан тоже опубликовал романтичное фото с женой, лаконично подписав его так: “Титина и Венс“.

instagram.com/tinakunakey

Напомним, что Кунаки и Кассель поженились 24 августа 2018 года после двух лет отношений. О беременности Тины стало известно 1 января 2019 года. В апреле текущего года звезды впервые стали родителями. Тина родила девочку.

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