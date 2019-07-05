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Венсан Кассель показал, как проводит время с дочками от первого брака

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Актер Венсан Кассель показав совместное фото с двумя дочерьми от брака с Моникой Беллуччи.
Венсан Кассель показал, как проводит время с дочками от первого брака
Венсан Кассель показал, как проводит время с дочками от первого брака
instagram.com/vincentcassel

Известный французский актер Венсан Кассель, который 19 апреля стал отцом в третий раз, показал фанам, как развлекается с детьми от первого брака с актрисой Моникой Белуччи. У экс-супругов подрастает двое дочерей - 15-летняя Дева и 9-летняя Леони.

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Недавно на своей странице в Instagram 52-летний артист поделился забавным семейным фото. Звездный отец вместе с дочками устроил  спа-процедуры. На свежем снимке Венсан, Дева и Леони позируют, лежа с масками на лице.

“Самый счастливый человек ожил“, - подписал новый кадр Кассель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happiest man alive ❤️ #WWbackstage

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

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За восемь часов публикация набрала около 53 тысяч лайков. Стоит отметить, что снимок прокомментировала нынешняя жена Венсана - Тина Кунаки, которая подарила актеру еще одну дочь Амазонию. 22-летняя девушка оставила любовное послание. “Моя любовь“, - коротко написала модель.

Напомним, ранее Тина Кунаки и Венсан Кассель засветились на прогулке с маленькой дочкой.

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Теги: Венсан Кассель, Моника Белуччи, Тина Кунаки
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Источник: Ivona.bigmir.net

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