Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на Венецианском кинофестивале

Экс-супруги представили новую версию "Необратимости" Гаспара Ноэ.

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Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые за долгое время вдвоем появились на Венецианском кинофестивале. Вместе с режиссером Гапаром Ноэ они посетили спецпоказ измененной версии культового фильма “Необратимость“, в котором Моника и Венсан снялись в 2002 году.

Перед камерами Мони позировала в темно-синем брючном костюме и абсолютно прозрачной черной блузке. Венсан, который приехал в Венецию вместе со своей молодой женой Тиной Кунаки, для выхода выбрал рубашку с короткими рукавами и брюки в светлых тонах.

Напомним, что Моника Беллуччи и Венсан Кассель расстались в 2013 году, прожив в гражданском браке 17 лет, однако бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения.

Недавно вышел трейлер хоррора “Некромант“ с Моникой Белуччи.