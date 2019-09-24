Модель появилась перед публикой в необычном наряде.

Тина Кунаки засветилась в кружевном белье на улицах Парижа instagram.com/tinakunakey

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Супруга звезды кино 52-летнего Венсана Касселя 22-летняя модель Тина Кунаки, которая пять месяцев назад родила ему дочь Амазони, продемонстрировала, что полностью оправилась от родов и снова находится в отличной форме. На улицах Парижа Кунаки появилась перед журналистами в необычном наряде - на модели был блейзер-оверсайз, под который Тина надела черный кружевной бюстгальтер, подчеркнувший ее пышную грудь. Аутфит дополнила асимметричная бело-черно-сиреневая юбка с бахромой. В Париже Кунаки посетила показ коллекции Тьерри Мюглера Весна-Лето 2020, проходивший в рамках Недели моды.

Как сообщают журналисты Daily Mail, Тина была без звездного супруга - и не принимала участия в шоу в качестве модели, а сидела в первом ряду зрителей.

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А вот на днях моды в Милане Тина покорила публику не только эффектным нарядом от Armani, но и необычной для нее прической - кудрявая модель появилась с распущенными выпрямленными волосами. Такой look Тины “собрал“ множество восторженных комментариев, один из которых оставил Венсан Кассель, назвав супругу “Любимой малышкой“.

Ранее мы писали, что супермодели 90-х засветились на модном показе в Париже.

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