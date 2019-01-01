Внучка Софии Ротару показала бойфренда

Соня Евдокименко опубликовала снимок с парнем, которого пользователи Сети приняли за ее бойфренда.

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко не делится с подписчиками подробностями личной жизни. Однако сегодня, 26 декабря, 18-летняя артистка опубликовала новый снимок со своим вероятным бойфрендом Марко.

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В Instagram-аккаунте девушки уже не впервые появляется кадр с этим мужчиной. Впрочем, как и в профиле парня. На снимке Соня и Марко позируют на улице. Евдокименко одета в белую блузку и цепочку в виде голубых звезд. А ее вероятный возлюбленный одет в светло-синюю рубашку и темные очки.

“Будь солнышком ☀️Улыбайтесь!“, - подписала кадр внучка Ротару.

Скриншот

Ранее внучка Ротару показала фото под рождественской елкой.

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