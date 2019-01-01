Соня Евдокименко очаровала Сеть снимком с маленькой собачкой .

Вся в белом: Внучка Ротару показала фото под рождественской елкой instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и начинающая певица 18-летняя Соня Евдокименко, которая живет в США, показала праздничное фото. В Инстаграм девушка выставила снимок под наряженной елкой. Соня лежит на полу на белой подушке, прижимая к себе белую болонку. Девушка одета в белый костюм, а волосы Сони присобраны в высокий хвост. Из украшений она выбрала крупные золотистые серьги.

Скриншот

Подписчики похвалили фото, отметив, что девушка очень красива и “создает праздничное настроение“.

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