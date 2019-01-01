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Восторг!: Екатерина Кухар написала эмоциональный пост о поездке в США

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Балерина отметила, что ее очень впечатлило рождественское настроение в Америке.

Восторг!: Екатерина Кухар написала эмоциональный пост о поездке в США
Восторг!: Екатерина Кухар написала эмоциональный пост о поездке в США
instagram.com/ekaterinakukhar_official/

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Прима-балерина Нацоперы, член жюри проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар пришла в восторг от прогулок по рождественскому Вашингтону. Об этом прима написала в своем Инстаграм, добавив фото праздничных елок. Кухар отметила, что, видя такую красоту, снова чувствует себя ребенком и сравнила город с большим магазином игрушек.

Листайте карусель и пишите в комментариях под каким номером самая красивая ёлка...🎄

Вся Америка уже погрузилась в волшебный мир Рождества!
Этим чувством праздника пропитан весь город...
Витрины магазинов похожи на пещеры Алибабы...🌟
Везде мерцают, как драгоценные камни, гирлянды, умножаясь и отзеркаливаясь тысячами блесток в ёлочных игрушках, которых вокруг видимо невидимо...✨
И везде, куда ни глянь, елки невиданной красоты и изысканности.
И каждый раз от восторга перехватывает дыхание, чувствуешь себя маленьким ребенком, стоишь и не можешь оторвать взгляд от волшебного зрелища!😍

Это город миллионеров как большой сказочный магазин игрушек — и каждый взрослый, наверняка, в эти дни чувсвует себя ребенком и вспоминает свое детство.
И мандарины тут тоже есть )))😜🍊, - написала Екатерина.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Теги: Екатерина Кухар, США, Америка, Рождество
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Источник: IVONA bigmir)net

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