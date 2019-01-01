Восторг!: Екатерина Кухар написала эмоциональный пост о поездке в США
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Прима-балерина Нацоперы, член жюри проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар пришла в восторг от прогулок по рождественскому Вашингтону. Об этом прима написала в своем Инстаграм, добавив фото праздничных елок. Кухар отметила, что, видя такую красоту, снова чувствует себя ребенком и сравнила город с большим магазином игрушек.
Листайте карусель и пишите в комментариях под каким номером самая красивая ёлка...🎄
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Вся Америка уже погрузилась в волшебный мир Рождества!
Этим чувством праздника пропитан весь город...
Витрины магазинов похожи на пещеры Алибабы...🌟
Везде мерцают, как драгоценные камни, гирлянды, умножаясь и отзеркаливаясь тысячами блесток в ёлочных игрушках, которых вокруг видимо невидимо...✨
И везде, куда ни глянь, елки невиданной красоты и изысканности.
И каждый раз от восторга перехватывает дыхание, чувствуешь себя маленьким ребенком, стоишь и не можешь оторвать взгляд от волшебного зрелища!😍
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Это город миллионеров как большой сказочный магазин игрушек — и каждый взрослый, наверняка, в эти дни чувсвует себя ребенком и вспоминает свое детство.
И мандарины тут тоже есть )))😜🍊, - написала Екатерина.
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