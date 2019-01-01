Вера Брежнева впервые за долгое время показала нежное фото с мужем

Певица Вера Брежнева опубликовала новое фото с Константином Меладзе после слухов о разводе.

Знаменитая украинская исполнительница, бывшая участница украинской группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева впервые за долгое время порадовала поклонников совместным фото со своим мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе.

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Артистка в очередной раз доказала, что, несмотря на слухи о романе Меладзе с Эрикой Герцег, в их семье все хорошо. На своей странице в Instagram Вера опубликовала романтическое фото, где она и Константин нежно обнимают друг друга. Кроме того, в описании к снимку звезда призналась, что встретит Новый год в кругу семьи.

“Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять - чем) Из последних опросов - топ пожеланий:

- Фото с мужем

- личная встреча

- билеты на концерт.

Исполняю!) Фото - пожалуйста, встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт 25.04 в Крокусе я готова подарить на Новый год кому-то из вас!“, - написала Брежнева.

Скриншот

Ранее Вера Брежнева трогательно поздравила с днем рождения сестер-двойняшек.

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