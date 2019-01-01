Редкое фото: Вера Брежнева показала младшую дочь Сару

14 декабря дочери Веры Брежневой Саре исполнилось 10 лет.

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева поделилась в соцсети редкими кадрами с младшей дочерью Сарой Киперман.

Читай также: “В каком-то смысле это правда“: Брежнева ответила на слухи о беременности

14 декабря девочка отметила 10-й день рождения. В честь праздника звездная мама решила опубликовать в Instagram подборку фото с именинницей. На свежих снимках Сара позирует в белой футболке с надписью “Чемпион“ и с кудрявыми волосами.

“✨ S A R A ✨ 10 ✨“, - лаконично подписала публикацию Брежнева.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

Ранее Вера Брежнева устроила жаркую фотосессию в песке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​