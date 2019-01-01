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Редкое фото: Вера Брежнева показала младшую дочь Сару

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14 декабря дочери Веры Брежневой Саре исполнилось 10 лет.
Редкое фото: Вера Брежнева показала младшую дочь Сару
Редкое фото: Вера Брежнева показала младшую дочь Сару
instagram.com/ververa

Известная  украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева поделилась в соцсети редкими кадрами с младшей дочерью Сарой Киперман.

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14 декабря девочка отметила 10-й день рождения. В честь праздника звездная мама решила опубликовать в Instagram подборку фото с именинницей. На свежих снимках Сара позирует в белой футболке с надписью “Чемпион“ и с кудрявыми волосами.

“✨ S A R A ✨ 10 ✨“, - лаконично подписала публикацию Брежнева.

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Ранее Вера Брежнева устроила жаркую фотосессию в песке.

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Теги: Вера Брежнева, Сара Киперман
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Источник: Ivоna bigmir)net

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