Артистка отметила, что не любит, когда ее называют "дорогая".

Передергивает: Брежнева призналась, какое слово ее раздражает ivona.bigmir.net

Читай также: Вера Брежнева устроила жаркую фотосессию в песке

Певица Вера Брежнева удивила Сеть неожиданным заявлением. В Инстаграм артистка написала пост, в котором призналась, что терпеть не может, когда к ней обращаются "дорогая". Кроме того, Вера заметила, что терпеть не может получать от знакомых сообщения без имени.

Есть одно слово, когда меня им называют, меня чуток передергивает. 🙈 Это слово «ДОРОГАЯ». При том, если говорят дорогая Вера, как официальное обращение, это нормально. Но если просто дорогая 🤦🏼‍♀️ для меня это звучит очень грубо и неискренне.. мое ближайшее окружение это знает, поэтому не называют так)) а ещё я не люблю от знакомых и коллег получать сообщения без имени, я сразу понимаю, что это рассылка, а я рассылки очень не люблю.... прям совсем грустно становится.. Есть у вас такие слова? - написала Брежнева.

скриншот

Ранее мы писали, что Вера Брежнева попала в рейтинг самых сексуальных женщин РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.