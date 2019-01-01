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Передергивает: Брежнева призналась, какое слово ее раздражает

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Артистка отметила, что не любит, когда ее называют "дорогая".

Передергивает: Брежнева призналась, какое слово ее раздражает
Передергивает: Брежнева призналась, какое слово ее раздражает
ivona.bigmir.net

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Певица Вера Брежнева удивила Сеть неожиданным заявлением. В Инстаграм артистка написала пост, в котором призналась, что терпеть не может, когда к ней обращаются "дорогая". Кроме того, Вера заметила, что терпеть не может получать от знакомых сообщения без имени.

Есть одно слово, когда меня им называют, меня чуток передергивает. 🙈 Это слово «ДОРОГАЯ». При том, если говорят дорогая Вера, как официальное обращение, это нормально. Но если просто дорогая 🤦🏼‍♀️ для меня это звучит очень грубо и неискренне.. мое ближайшее окружение это знает, поэтому не называют так)) а ещё я не люблю от знакомых и коллег получать сообщения без имени, я сразу понимаю, что это рассылка, а я рассылки очень не люблю.... прям совсем грустно становится.. Есть у вас такие слова? - написала Брежнева.

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Ранее мы писали, что Вера Брежнева попала в рейтинг самых сексуальных женщин РФ.

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Теги: Вера Брежнева, привычки, странности звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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