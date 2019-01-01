Вера Брежнева трогательно поздравила с днем рождения сестер-двойняшек

Певица Вера Брежнева поделилась подборкой снимков с сестрами – Анастасией и Викторией.

В воскресенье, 22 декабря, сестры-двойняшки украинской певицы, бывшей солистки “ВИА Гры“ Веры Брежневой отметили юбилей. Анастасии и Виктории исполнилось 35 лет.

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По случаю праздника звездная сестра опубликовала целую серию семейных фотографий с именинницами. Кроме того, на снимках можно увидеть маму девушек - Тамару Витальевну.

В описании к ярким кадрам Вера поздравила сестер с днем рождения. А также призналась, что счастлива, что родилась в многодетной семье. Отметим, что у Брежневой есть еще старшая сестра Галина, которая сейчас живет за границей.

“Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива, что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) (вместо одного крупного мальчика) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник и самое главное, чего я нам желаю - собираться вместе почаще“, - написала певица.

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Ранее Вера Брежнева показала редкое фото младшей дочери Сары.

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